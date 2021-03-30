Жителя Барнаула лишили прав за то, что сбил ребёнка и уехал с места происшествия, сообщили amic.ru в судебном участке Железнодорожного района краевой столицы.
"Водитель одного из государственных учреждений не притормозил перед школьным пешеходным переходом и сбил 12-летнего ребёнка, – уточнил представитель инстанции. – Увидев, что ребёнок самостоятельно встал и ушёл с места ДТП, водитель решил, что инцидент на этом исчерпан, и уехал по своим делам".
Родители мальчика, отделавшегося лёгким испугом и синяками, обратились в полицию, водитель был задержан и привлечён судом к административной ответственности за оставление места ДТП. В судебном заседании водитель вину признал, пояснив, что растерялся, поскольку впервые оказался в такой ситуации. Учитывая все обстоятельства административного правонарушения, водитель был лишён права управления транспортными средствами на год.
Постановление было обжаловано водителем в суде апелляционной инстанции, который оставил постановление без изменения.
Ранее стало известно, что водителя маршрутного такси № 18, который сбил 13-летнюю школьницу в Барнауле, не лишили прав и он продолжает работать.
Комментарии
Хоспидяяя! И давно у нас водители являются госслужащими?!
В Барнауле госслужащего лишили прав за то, что сбил ребёнка и уехал.
А если не ГОССЛУЖАЩИЙ, то должен остаться на месте и прав не лишат?
А какая правильная последовательность действий, если водитель сбил пешехода, а тот встал и пошёл?
Тогда надо ребенка лишать прав на бесплатное образование, он так же покинул место ДТП. Похоже родители еще и переживают, что ребенка не на глушняк задавили, они бы деньжатами разжились...