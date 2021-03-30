В Барнауле госслужащего лишили прав за то, что сбил ребёнка и уехал.

Жителя Барнаула лишили прав за то, что сбил ребёнка и уехал с места происшествия, сообщили amic.ru в судебном участке Железнодорожного района краевой столицы.

"Водитель одного из государственных учреждений не притормозил перед школьным пешеходным переходом и сбил 12-летнего ребёнка, – уточнил представитель инстанции. – Увидев, что ребёнок самостоятельно встал и ушёл с места ДТП, водитель решил, что инцидент на этом исчерпан, и уехал по своим делам".

Родители мальчика, отделавшегося лёгким испугом и синяками, обратились в полицию, водитель был задержан и привлечён судом к административной ответственности за оставление места ДТП. В судебном заседании водитель вину признал, пояснив, что растерялся, поскольку впервые оказался в такой ситуации. Учитывая все обстоятельства административного правонарушения, водитель был лишён права управления транспортными средствами на год.

Постановление было обжаловано водителем в суде апелляционной инстанции, который оставил постановление без изменения.

Ранее стало известно, что водителя маршрутного такси № 18, который сбил 13-летнюю школьницу в Барнауле, не лишили прав и он продолжает работать.