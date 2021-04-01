Новые газопроводы появятся в 22 населённых пунктах Алтайского края

В течение пяти лет в 22 районах Алтайского края появятся газопроводные трубы, более трёх тысяч домов получат возможность подключить газоснабжение (если их собственники этого захотят). Инвестиционную программу по строительству газопроводов на ближайшую пятилетку установил региональный филиал "Газпрома" совместно с правительством региона.

"Несмотря на то, что в Алтайском крае проводить газопровод сложно из-за низкой плотности населения и его разбросанности по территории, мы хотим рано или поздно сделать газ доступным топливом для всех районов, городов и сёл. Мы уже проектируем межпоселковый путь газопроводов и оцениваем фронт предстоящих работ", – сообщила на заседании ОНФ по проблемам газификации заместитель генерального директора по строительству и инвестициям "Газпром Барнаул" Екатерина Волохова.

Всего за эти годы газовики планируют проложить 600 километров труб, 330 из которых будут межпоселковыми, остальные – внутрипоселковыми. Газораспределительные станции планируют разместить в Ребрихе, Рубцовске, Славгороде. Новые сети построят в городе Яровом, а также в Алтайском, Косихинском, Зональном и других районах.

Напомним, на сегодняшний день Алтайский край газифицирован всего на 16%, а газопроводы проведены в 81 населённый пункт из существующих 1605. В регионе уже построено более пяти тысяч километров газопроводов и газифицировано более 130 тысяч домов и квартир.