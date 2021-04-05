Военные вновь перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Временное ограничение на некоторых участках алтайских дорог вводят в Алтайском крае вечером 5 апреля. Оно касается всех видов транспорта. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Перекрытие связано с плановым движением военных колонн. Оно будет действовать с 19:30 до 22:30 на следующих участках:
- Баюновские Ключи – Чуйский тракт – подъезд к Фирсово – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Бобровка;
- Баюновские Ключи – Чуйский тракт – подъезд к Фирсово – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – аэродром "Лесной".
Водителей призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и своевременно внести корректировки в свои планы на поездки по указанным участкам.
Напомним, в Алтайском крае прошли масштабные учения с использованием подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". В мероприятии впервые задействовали электромагнитную пушку для выявления и уничтожения мин на расстоянии.
Комментарии
ДОСТАЛИ!!!
ФОТО: И это такие ракеты на вооружении?????? НОВЫЕ??????? и МАШИНЫ???????
Задолбали уже со своими перекрытиями...
СКОЛЬКО МОЖНО???
чего достали???
сколько нужно!!!
5.04.2021 11:25
- гость -
А вы что так переживаете, вас же это не касается! У вас под Киевом ничего не перекрывают.
У вас под Киевом ничего не перекрывают - откуда такая осведомленность. сам от туда?
когда кто-то выражает недовольство повышением обороноспособности России неужели непонятно что это небрат
По асфальту ездить понравилось. А по грязи, сбоку дороги?
Такая у нас планида: мало того, что наш край забыт и богом и царем, там мы и у пендосов на прицеле из-за ракет, которые нам же и ездить по дорогам мешают.