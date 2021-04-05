Военные вновь перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Временное ограничение на некоторых участках алтайских дорог вводят в Алтайском крае вечером 5 апреля. Оно касается всех видов транспорта. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Перекрытие связано с плановым движением военных колонн. Оно будет действовать с 19:30 до 22:30 на следующих участках:

Баюновские Ключи – Чуйский тракт – подъезд к Фирсово – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Бобровка;

Баюновские Ключи – Чуйский тракт – подъезд к Фирсово – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – аэродром "Лесной".

Водителей призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и своевременно внести корректировки в свои планы на поездки по указанным участкам.

Напомним, в Алтайском крае прошли масштабные учения с использованием подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". В мероприятии впервые задействовали электромагнитную пушку для выявления и уничтожения мин на расстоянии.