50-летний лысый мужчина в спортивном костюме пропал без вести в Барнауле

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Следственный комитет устанавливает местонахождение 50-летнего жителя Барнаула Казагачева Сергея Александровича. По факту его пропажи возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По данным следствия, 27 марта 2021 года мужчина ушёл из дома, расположенного по улице Малахова, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 45-50 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, лысый. Был одет в чёрную куртку, вязаную спортивную шапку, чёрные спортивные брюки с надписью Nike, чёрную футболку с надписью Nike и кроссовки горчичного цвета.

Пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю обращается с просьбой к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, позвонить по телефонам: 8 (385 2) 29-80-02, 29-80-94, 8-913-099-10-18, (8385 2) 391-498, 42-02-02, 42-33-88 или 02.