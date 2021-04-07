Трое браконьеров застрелили сибирскую косулю и её детёнышей в Алтайском крае

В Алтайском крае трое браконьеров предстанут перед судом за убийство сибирской косули и её двух детёнышей, сообщают в региональном СУ СКР.

В августе 2020 года мужчины без разрешения на охоту и вне сроков её осуществления выследили животных в Усть-Калманском районе. Используя огнестрельное оружие, злоумышленники убили животных.

"После того как браконьеры решили скрыться с добычей, они были задержаны сотрудниками полиции. Своими незаконными действиями обвиняемые нанесли ущерб государству в размере 120 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Во время следствия охотники признали свою вину. В целях возмещения причинённого ими вреда на их имущество наложили арест. Уголовное дело по статье "Незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, совершённое группой лиц по предварительному сговору" ушло в суд.