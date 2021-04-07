Пункт назначения. Рассыпавшиеся брёвна отправили фуру в кювет под Бийском

Жёсткую аварию под Бийском, напоминающую кадры из кинофильма "Пункт назначения", запечатлела камера видеонаблюдения.

Видеозапись опубликовали на странице @barnaul.insta в Instagram. На ней видно, как прицеп с брёвнами переворачивается на повороте, и они вылетают на примыкающую трассу.

Водитель внедорожника успевает проехать опасный участок, а человеку за рулём фуры повезло меньше. Грузовик сталкивается с тяжёлыми бревнами и съезжает в кювет.

В социальной сети уточняют, что ДТП произошло 6 апреля на объездной "на горе".