В Барнауле ищут мужчину, который показывал половой орган маленькой девочке

Следственный комитет объявил в розыск мужчину, который совершил преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки в Барнауле. Предположительно, злоумышленник показал ребёнку половой орган. Неизвестный скрылся с места преступления, но попал на камеры уличного видеонаблюдения

Как сообщает пресс-служба СУ СКР Алтайского края, инцидент произошёл вечером 7 апреля около дома № 31 на улице Панфиловцев.

Приметы разыскиваемого: возраст 20-35 лет. Был одет в шапку чёрного цвета, красную куртку и спортивные штаны.

Следствие просит местных жителей оказать посильную помощь в установлении личности подозреваемого и его местонахождении. Информацию можно сообщать по телефонам в Барнауле – 8 (385-2) 42-02-02, 29-80-39 или 02.