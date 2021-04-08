В Барнауле ищут мужчину, который показывал половой орган маленькой девочке

Следственный комитет объявил в розыск мужчину, который совершил преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки в Барнауле. Предположительно, злоумышленник показал ребёнку половой орган. Неизвестный скрылся с места преступления, но попал на камеры уличного видеонаблюдения
Как сообщает пресс-служба СУ СКР Алтайского края, инцидент произошёл вечером 7 апреля около дома № 31 на улице Панфиловцев.
Приметы разыскиваемого: возраст 20-35 лет. Был одет в шапку чёрного цвета, красную куртку и спортивные штаны.
Следствие просит местных жителей оказать посильную помощь в установлении личности подозреваемого и его местонахождении. Информацию можно сообщать по телефонам в Барнауле – 8 (385-2) 42-02-02, 29-80-39 или 02.
Комментарии
в эрмитаже полно статуй с органами
8.04.2021 14:27
- гость -
Да скорее всего, 20-35 лет молодой парень. Это у стариков на этой почве обычно крыша едет.
Да и судя по тексту никто не знает, что он там показывал)
инцидент произошел вечером
И, кстати, почему малолетний ребенок один на улице вечером?! Может, тут тоже ск надо возбудиться для профилактики?
Найти и отрезать!
8.04.2021 14:31
- гость -
в эрмитаже полно статуй с органами
Амик, сдайте ID этого гостя в полицию, похоже это он))
8.04.2021 15:08
- гость -
у меня нет такого органа
совершил преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки в Барнауле. Предположительно, злоумышленник показал ребёнку половой орган.
Так ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО или совершил преступление???
О чем эта новость вообще?
На самом деле полно подобных пeдикoв, недоделанных мужчину с комплексом неполноценности, которые свою писюльку рады хоть кому-то показать.
Мож ваще средний палец показал. Откуда маленькая девочка знает, что это был половой орган?
а чего его искать, не видели органа что ли?
Сейчас у некоторых маленьких девочек такое богатое воображение!
а, может, пИсал?
Откуда маленькая девочка знает, что это был половой орган?
Тут вобще вопросов больше к ее родителям - вечером одна на улице, половой орган знает)))
Ни чего вы не понимаете.
Это новая, новейшая программа министерства образования по половому воспитанию