БК "Барнаул" выиграл у магнитогорского "Металлурга" и вышел в финал Суперлиги-2

Баскетболисты клуба "Барнаул" обыграли в ответном матче полуфинала магнитогорский "Металлург". Матч состоялся дома у оппонентов и закончился со счётом 78:73 (16:24, 18:17, 20:10, 24:22).

Самым результативным игроком оказался Даниил Синегубов, который набрал 18 очков.

Напомним, что в первой игре 4 апреля команда Евгения Горева на своей площадке также стала сильнее – 96:69. Таким образом, по сумме двух матчей "Барнаул" убедительно выиграл со счётом 174:142 и вышел в финал Суперлиги-2.

Следующим соперником алтайской команды станет победитель другого полуфинала, в котором "Тамбов" сыграет против "Чебоксарских Ястребов".