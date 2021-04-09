В Алтайский край привезли все 300 лодок для этапа Кубка мира по гребле

В Барнаул доставили все 300 лодок для проведения этапа Кубка мира по гребле и каноэ, приобретённых на средства Фонда поддержки олимпийцев России. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

Лодки изготовили португальская компания Nelo и польская фирма Plastex. Предоставление лодок участникам соревнований было одним из условий проведения Кубка мира в Сибири, так как спортсмены не успевали привезти свои суда из венгерского города Сегед. После проведения соревнований часть лодок останется в Алтайском крае, остальные передадут сборным командам России по гребле.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт на гребном канале в Барнауле с 20 по 23 мая. Ожидается, что во время соревнований столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.