Площадь пожара на складах в Барнауле составила 800 "квадратов"

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

92 человека и 28 единиц техники задействовали в тушении крупного пожара в складском помещении по адресу Власихинская, 177, в Барнауле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"По прибытии на место выяснилось, что горит кровля одноэтажного складского здания, каркасно-металлического", – рассказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что огонь распространился на 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в соцсетях появились фото и видео с места происшествия. Очевидцы утверждают, что отчётливо слышат взрывы.