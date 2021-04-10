Сотрудники МЧС продолжают работать на месте крупного пожара в Барнауле

Крупный пожар в складском помещении в Барнауле ликвидировали в 01:15 по местному времени. Обошлось без пострадавших, сообщили amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Над зданием до сих пор поднимается дым. Пожарные занимаются проливкой помещений, чтобы не допустить повторного возгорания. Причину происшествия предстоит выяснить экспертам.

Напомним, инцидент произошёл накануне вечером, 9 апреля, по адресу ул. Власихинская, 177. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. На месте происшествия работали почти 100 сотрудников оперативных служб. По словам горожан, было несколько взрывов.

Очевидец рассказал, что загоревшийся склад принадлежит компании "MSV Логистик". Она специализируется на аренде складских помещений.

Корреспонденту amic.ru удалось запечатлеть на видео момент, когда объятое огнём здание рухнуло.