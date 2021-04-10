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Сотрудники МЧС продолжают работать на месте крупного пожара в Барнауле

, ИА "Амител"
Возгорание ликвидировали, идёт проливка складских помещений
Фото: Андрей Поздняков

Фото: Андрей Поздняков

Крупный пожар в складском помещении в Барнауле ликвидировали в 01:15 по местному времени. Обошлось без пострадавших, сообщили amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Над зданием до сих пор поднимается дым. Пожарные занимаются проливкой помещений, чтобы не допустить повторного возгорания. Причину происшествия предстоит выяснить экспертам.

Напомним, инцидент произошёл накануне вечером, 9 апреля, по адресу ул. Власихинская, 177. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. На месте происшествия работали почти 100 сотрудников оперативных служб. По словам горожан, было несколько взрывов.

Очевидец рассказал, что загоревшийся склад принадлежит компании "MSV Логистик". Она специализируется на аренде складских помещений.

Корреспонденту amic.ru удалось запечатлеть на видео момент, когда объятое огнём здание рухнуло.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

10.04.2021 10:25
- гость -

МЧС написала про 1200 м2.
Все СМИ растиражировали эти цифры.
Как теперь выкручиваться будут?
Занизили площадь пожара в 25-30 раз...

10.04.2021 10:41
- гость -

Или это как с коронавирусом: болеют десятки тысяч, но, чтобы Центр косо не посмотрел, говорим про сто человек?

10.04.2021 11:15
гость

Зачем занижать площадь и кому это надо?

10.04.2021 11:35
- гость -

А те пожарники, которые за взяточку, на нарушение пожарной безопасности закрывали глазки, чем щас занимаются?

10.04.2021 13:04
Гость

Страховая компания кто страховал разместившихся , вчера ликвидировалась? Вот теперь где куча вопрос про класс А!

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