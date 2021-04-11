Прокуратура Рубцовска взяла на контроль расследование гибели школьницы

Прокуратура Рубцовска взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели девочки, сообщили amic.ru в ведомстве.

"Прокуратура города уголовное дело взяла на контроль. Кроме того, проводится проверка обстоятельствам произошедшего. По результатам будет дана оценка не только сложившейся трагедии, но и работе органам, ответственным за развитие и жизнь ребёнка", — уточнил представитель прокуратуры.

Напомним, что школьнице стало плохо после разговора с завучем, которая отругала её за ролик в "ТикТоке". По неподтверждённой информации, несовершеннолетняя совершила суицид. Краевые власти уже разбираются в произошедшем. По факту гибели подростка возбудили уголовное дело.