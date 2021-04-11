Новосибирские спасатели прибыли в Алтайский край из-за паводка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

11 апреля 40 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области прибыли в Алтайский край, чтобы оказать помощь в проведении противопаводковых мероприятий. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

"Для проведения работ у спасателей на вооружении имеется 9 единиц современной спасательной техники, в том числе плавсредства и беспилотные авиационные системы, а также мотопомпы, оборудование и снаряжение для проведения всех необходимых мероприятий и палаточный городок для обеспечения жизнедеятельности личного состава в автономном режиме", — уточнили в ведомстве.

Сотрудники ССЦ готовы оказать помощь населению и властям в случае ухудшения паводковой обстановки.

Напомним, 13 домов оказались подтоплены из-за поднятия уровня воды в реках. Стихия затопила четыре дома в селе Николаевка Поспелихинского района и девять домов в селе Успенка Локтевского района.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко озвучил прогноз, что первая волна паводка ожидается уже в ближайшее время – во второй декаде апреля.

По его словам, риску весеннего половодья подвержено 83 населённых пункта в 27 муниципальных образованиях Алтайского края, где проживают чуть более 25 тысяч человек. Транспортное сообщение может быть нарушено с 56 населёнными пунктами, в которых проживают около 19 тысяч человек.