Пьяный байкер без прав пострадал в ДТП в Горном Алтае

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай мотоциклист без водительских прав попал в ДТП и получил травмы, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 12 апреля в Усть-Коксинском районе на девятом километре трассы Усть-Кокса – Теректа – Чендек.

"35-летний житель села Теректа, не имеющий права управления транспортным средством, сел за руль мотоцикла Racer. Двигаясь со стороны села Теректа в направлении села Чендек, мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла на обочину", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП байкер получил ушибы и ссадины. С признаками алкогольного опьянения его госпитализировали.

Полицейские возбудили дело об административном нарушении по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами".