Пьяный пенсионер из ревности зарезал свою бывшую жену в Барнауле

Следователи завершили разбирательство по уголовному делу в отношении 68-летнего жителя Барнаула. Его обвиняют в убийстве.

"По данным следствия, вечером в начале января 2021 года в своей квартире в краевом центре между находившимся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его бывшей супругой произошёл конфликт, в ходе которого мужчина, взяв нож, нанёс один удар в жизненно важные органы потерпевшей", – говорится в сообщении регионального СК.

Мотивом для совершения преступления стали длительные конфликты и ревность. 67-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Уголовное дело в отношении мужчины направили в суд.

Ранее сообщалось, что житель Шелаболихинского района зарезал свою супругу из ревности к другим мужчинам.