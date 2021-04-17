В Брянской области депутата задержали по подозрению в педофилии

В Брянской области следователи задержали депутата Дятьковского районного совета народных депутатов по подозрению в педофилии. Об этом сообщили в региональном СК.

"Возбуждены уголовные дела, одно из которых в отношении депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов по факту совершения им полового сношения с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 134 УК РФ), а другое – в отношении 19-летней жительницы города Дятьково Брянской области, подозреваемой в вовлечении потерпевшей в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ)", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемых задержали совместно с бойцами Росгвардии. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Если вина депутата будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы. Второй подозреваемой грозит до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в Заринске школьники помогли полицейским поймать педофила. Они назначили ему свидание и вызвали правоохранителей.