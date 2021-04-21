Семь случаев коронавируса выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки выявили семь случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии в регионе выросло до 16 780 человек. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает республиканский оперштаб.

Диагноз подтвердился у четырёх жителей Горно-Алтайска, у двух жителей Майминского района и у жителя Онгудайского района.

Выписали из больниц за весь период 16 480 пациентов, в том числе 10 человек выздоровели за последние сутки.

Летальных исходов на сегодня в регионе не зафиксировали. Ранее там скончались 248 заражённых, в том числе 221 – от COVID-19.