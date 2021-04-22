Онлайн даже на парковке: барнаульцы активно пользуются мобильным интернетом в ТЦ

МТС сообщает о росте трафика мобильного интернета в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров города "Пионер". В середине апреля зафиксирован двукратный рост по сравнению с началом месяца.
Выяснилось, что наибольший трафик генерируют посетители второго этажа, где расположены магазины одежды. Оттуда стилисты и блогеры ведут прямые эфиры и обзоры коллекций в соцсетях, отправляют многочисленные фото и видео из примерочных.
"Взрывной рост говорит о том, насколько востребована качественная связь среди посетителей в торговых центрах. Наше решение позволяет быть на связи внутри помещений и даёт намного больше преимуществ, чем установка Wi-Fi. Основное – это безопасность информации и скорость передачи данных до 75 Мбит/с. А система базовых станций и репитеров, установленных в зданиях, создаёт равномерное покрытие – можно быть онлайн даже на подземной парковке", – прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
МТС первым из операторов обеспечила полное покрытие LTE на территории шестиуровневого торгово-развлекательного центра. Теперь высокоскоростной мобильный интернет доступен на площади более 74 тысяч квадратных метров, в любом месте ТРЦ – в торговых залах, кинотеатре, кафе, а также в административно-бытовых помещениях и на парковке.
Комментарии
Но ведь за мобильный интернет пользователю придётся платить согласно тарифу, а вай-фай был бы бесплатным...
Некоторые организации делают бесплатные небольшие зоны,
Вы попробуйте качественно накрыть wi-fi 6 уровней, и кто за это заплатит?