Бийский перевозчик решил сделать в День Победы бесплатным

Бийский перевозчик сделал проезд 9 мая для всех пассажиров бесплатным. Работать в таком режиме будут маршруты № 44, 55 и 77.
Согласно объявлению, которое вывешали в одном из автобусов наукограда, таким образом перевозчик решил поздравить горожан с Днем Победы, сообщает Telegram-канал "Барнаул №1".
"Хочется поздравить всех ветеранов и жителей города Бийска с этим Великим праздником! Пожелать всем крепкого сибирского здоровья, чтобы наше и будущие поколения чтили подвиги русских солдат, чтобы каждый в душе хранил вечную память погибшим воинам и благодарность за их мужество и отвагу, которые подарили мирное небо всем нам", – сказано в сообщении.
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