Россиян предупреждают о росте тарифов ЖКХ в 2022-2024 годах

Минэкономразвития РФ ожидает роста тарифов на услуги ЖКХ не более чем на 4%. Об этом сообщает ТАСС.
"Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в целом, в 2022-2024 годах в среднем по России не превысит 4%, что соответствует целевой инфляции", – сказано в сообщении министерства.
По прогнозу МЭР, индексация тарифов в некоторых муниципальных образованиях может превысить установленную величину из-за реализации мер по развитию инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения предложили ввести в России. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился Союз потребителей России.
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