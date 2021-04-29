Совсем не игрушка. Как выбрать и где купить квадрокоптер в Барнауле

Квадрокоптеры стали очень популярны в последние несколько лет. Из простых детских игрушек они превратились в аппараты, используемые для работы. С их помощью снимают не только любительские ролики, но и профессиональные репортажи. Разбираемся, какой дрон подходит под определённые задачи и как его выбрать.
Новичкам и детям
Миниатюрный квадрокоптер Tello понравится многим, так как управлять им очень легко. Пожалуй, это даже самый простой, с точки зрения новичка, летательный аппарат. Достаточно установить на свой смартфон соответствующее мобильное приложение и пилотировать Tello.
Если вы находитесь в парке, в офисе или дома, вы всегда можете "взлететь" и увидеть мир с новых перспектив. Tello имеет две антенны, которые делают передачу видео более стабильной, время полёта – до 13 минут. Обладая мощным процессором обработки изображений, Tello способен снимать удивительные по качеству и сюжету фотографии разрешением в 5 Мп и видеоролики.
Квадрокоптер DJI Tello Boost Combo
Оптимальная цена и качество
В обновлённом DJI Mavic 2 появились улучшенная система съёмки в тактических и практических целях. При работе над моделью специалисты стремились к достижению двух целей: помочь пилотам при выполнении задач, производимых на небольших расстояниях, снимая с разрешением 4К 30fps.
Наслаждайтесь безупречностью полёта за счёт системы OcuSync 2.0, поддерживающей автоматическое переключение между двумя частотами, что обеспечивает большую стабильность и надёжность полёта, а также улучшает качество передачи видеосигнала 1080p на расстоянии до 8 км. Быстро перемещайтесь в сложных условиях благодаря малошумной силовой установке, способствующей увеличению лётного времени до 31 минуты и максимальной скорости до 72 км/ч.
Благодаря внутренней памяти размером 24 Гб вы можете хранить гораздо больше данных, что позволяет выполнять больше работы без постоянной необходимости переноса изображений на карту памяти.
Кроме того, этот дрон оснащён расширенным автопилотом (APAS), который ведёт интуитивное обнаружение объектов во время движения, позволяя вам избегать любых препятствий, особенно в условиях ограниченного пространства. Также есть версии квадрокоптеров DJI Mavic 2 Enterprise (ZOOM) with Smart Controller и DJI Mavic 2 Enterprise (Dual) with Smart Controller, имеющие улучшенное качество изображений и тепловизионную камеру FLIR.
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise
Профессиональная съёмка и фантастический интеллект
Новый дрон Phantom 4 Pro+ оснащён системой передачи сигнала OcuSync HD, поддерживающей автоматическое переключение между двумя частотами и беспроводное соединение с очками DJI Goggles. Как и модели Phantom 4 Pro и Advanced, Phantom 4 Pro+ оснащён 1-дюймовой матрицей с разрешением 20 Мп, способной снимать видео в качестве 4К с частотой 60 кадров в секунду и серии фото с частотой 14 кадров в секунду. К тому же дополнены новые двойные оптические сенсоры, расположенные в задней части аппарата, и два инфракрасных датчика. Теперь дрон способен обнаруживать препятствия в пяти направлениях и избегать столкновений в четырёх.
Встроенный дисплей с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD (1080p) обладает яркостью 1000 кд/м2 – в два раза ярче большинства планшетов. Приложение DJI GO 4 установлено прямо в дисплей, так что вы можете обновлять прошивку, редактировать и делиться отснятым материалом без помощи смартфона или планшета. Пульт работает в течение пяти часов от одной батареи. Встроенная технология передачи сигнала Lightbridge транслирует видео высокого качества на расстоянии до 7 км. Всё это делает набор Phantom 4 Pro+ универсальным решением для аэросъёмки.
Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro+ (PLUS) V2.0 с монитором
Где купить квадрокоптер
Есть отдельные виды квадрокоптеров для определённых задач, например, дроны для съёмки, которые характерны своей компактностью, лёгким весом и хорошей камерой. Также часто пилоты желают выбрать коптер для охоты и рыбалки. Эта сфера применения требует от беспилотника наличие хорошего аккумулятора, камеры и защиты от механических повреждений. Помимо этого, модель должна быть оснащена тепловизором.
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