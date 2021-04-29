Четверг, 29 Апрель, 16:39

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,94
€ 90,43
20°


4796557 +9284
Обь
297см -30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пасха-2021 Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021
Узнай все про оплату электричества. Задай вопрос специалистам БГЭС
Новости

Совсем не игрушка. Как выбрать и где купить квадрокоптер в Барнауле

, ИА "Амител"
В краевой столице ждут новое поступление дронов от компании DJI
Фото: dronomania.ru

Фото: dronomania.ru

Квадрокоптеры стали очень популярны в последние несколько лет. Из простых детских игрушек они превратились в аппараты, используемые для работы. С их помощью снимают не только любительские ролики, но и профессиональные репортажи. Разбираемся, какой дрон подходит под определённые задачи и как его выбрать.

Новичкам и детям

Миниатюрный квадрокоптер Tello понравится многим, так как управлять им очень легко. Пожалуй, это даже самый простой, с точки зрения новичка, летательный аппарат. Достаточно установить на свой смартфон соответствующее мобильное приложение и пилотировать Tello.

Если вы находитесь в парке, в офисе или дома, вы всегда можете "взлететь" и увидеть мир с новых перспектив. Tello имеет две антенны, которые делают передачу видео более стабильной, время полёта – до 13 минут. Обладая мощным процессором обработки изображений, Tello способен снимать удивительные по качеству и сюжету фотографии разрешением в 5 Мп и видеоролики.

Квадрокоптер DJI Tello Boost Combo

Оптимальная цена и качество

В обновлённом DJI Mavic 2 появились улучшенная система съёмки в тактических и практических целях. При работе над моделью специалисты стремились к достижению двух целей: помочь пилотам при выполнении задач, производимых на небольших расстояниях, снимая с разрешением 4К 30fps.

Наслаждайтесь безупречностью полёта за счёт системы OcuSync 2.0, поддерживающей автоматическое переключение между двумя частотами, что обеспечивает большую стабильность и надёжность полёта, а также улучшает качество передачи видеосигнала 1080p на расстоянии до 8 км. Быстро перемещайтесь в сложных условиях благодаря малошумной силовой установке, способствующей увеличению лётного времени до 31 минуты и максимальной скорости до 72 км/ч.

Благодаря внутренней памяти размером 24 Гб вы можете хранить гораздо больше данных, что позволяет выполнять больше работы без постоянной необходимости переноса изображений на карту памяти.

Кроме того, этот дрон оснащён расширенным автопилотом (APAS), который ведёт интуитивное обнаружение объектов во время движения, позволяя вам избегать любых препятствий, особенно в условиях ограниченного пространства. Также есть версии квадрокоптеров DJI Mavic 2 Enterprise (ZOOM) with Smart Controller и DJI Mavic 2 Enterprise (Dual) with Smart Controller, имеющие улучшенное качество изображений и тепловизионную камеру FLIR.

Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise

Профессиональная съёмка и фантастический интеллект

Новый дрон Phantom 4 Pro+ оснащён системой передачи сигнала OcuSync HD, поддерживающей автоматическое переключение между двумя частотами и беспроводное соединение с очками DJI Goggles. Как и модели Phantom 4 Pro и Advanced, Phantom 4 Pro+ оснащён 1-дюймовой матрицей с разрешением 20 Мп, способной снимать видео в качестве 4К с частотой 60 кадров в секунду и серии фото с частотой 14 кадров в секунду. К тому же дополнены новые двойные оптические сенсоры, расположенные в задней части аппарата, и два инфракрасных датчика. Теперь дрон способен обнаруживать препятствия в пяти направлениях и избегать столкновений в четырёх.

Встроенный дисплей с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD (1080p) обладает яркостью 1000 кд/м2 – в два раза ярче большинства планшетов. Приложение DJI GO 4 установлено прямо в дисплей, так что вы можете обновлять прошивку, редактировать и делиться отснятым материалом без помощи смартфона или планшета. Пульт работает в течение пяти часов от одной батареи. Встроенная технология передачи сигнала Lightbridge транслирует видео высокого качества на расстоянии до 7 км. Всё это делает набор Phantom 4 Pro+ универсальным решением для аэросъёмки.

Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro+ (PLUS) V2.0 с монитором

Где купить квадрокоптер

Есть отдельные виды квадрокоптеров для определённых задач, например, дроны для съёмки, которые характерны своей компактностью, лёгким весом и хорошей камерой. Также часто пилоты желают выбрать коптер для охоты и рыбалки. Эта сфера применения требует от беспилотника наличие хорошего аккумулятора, камеры и защиты от механических повреждений. Помимо этого, модель должна быть оснащена тепловизором.

Квадрокоптеры, электросамокаты, телефоны планшеты, ноутбуки и многое другое вы можете посмотреть и ознакомиться в магазине AVplaza ТРЦ Galaxy либо на сайте avplaza.ru.

ООО "АВПЛАЗА.РУ". ИНН 2225184505, КПП 222501001, ОГРН 1172225032320. Юр. и факт. адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Максима Горького, дом 29, офис 217. Директор: Черных Денис Александрович.
Банк: расч. счет № 40702810502000016237.

Материалы по теме

 

 

 

 


 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
16:30
Более 9,2 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
16:18
Что такое четверговая соль и почему она чёрного цвета? 0
16:07
Сёла и малые города России получат пять тысяч новых машин скорой помощи 0
15:55
Ковид не сбил с пути. О чём Виктор Томенко рассказал депутатам в своём отчёте 1
15:38
Холода вернутся в Алтайский край в начале мая 0
15:27
Штабы Навального распускают по всей России 6
15:15
Ростовский полицейский не поверил ребёнку, который просил спасти маму 6
15:03
Совсем не игрушка. Как выбрать и где купить квадрокоптер в Барнауле 0
14:52
Более 1 млн жителей Алтайского края получат вакцину от коронавируса к осени 4
14:40
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты 3
14:29
"Ковидный" год позади. Фоторепортаж с отчёта губернатора Виктора Томенко 1
14:17
"Амбиций никто не отменял". Что ждёт баскетбольную команду Барнаула в суперлиге 1
14:05
Производитель экомасел Altaria дарит скидку в честь дня рождения 0
13:52
Дорогу к Старому мосту ремонтируют в Барнауле 4
13:38
Томенко в день отчёта "подарил" районам Алтая 300 миллионов на новые автобусы 1
13:25
Иммунолог рассказал, кто рискует повторно заразиться коронавирусом 1
13:14
Виктор Томенко поручил увеличить матпомощь на подключение домов к газу 4
13:04
Ещё два алтайских предприятия готовы к участию в нацпроекте "Производительность труда" 3
12:55
Разбитый BMW барнаульского "гонщика" Александра Руденко продают на аукционе 5
12:41
Депутаты АКЗС за полгода до "дембеля" поддержали отчёт губернатора Томенко 4
12:36
Зарплату муниципальных служащих в Алтайском крае увеличат на 15% 13
12:32
Меры поддержки малого бизнеса в Алтайском крае распространятся и на самозанятых 0
12:21
Джо Байден заявил, что США "встают на ноги" 3
12:10
Виктор Томенко рассказал о достижениях Алтайского края в спортивной сфере в 2020 году 2
12:03
Студенты АлтГТУ стали призёрами международной олимпиады по информатике 0
11:51
Более 13 млрд рублей потратили на дороги Алтайского края в 2020 году 3
11:41
Виктор Томенко рассказал, зачем нужны были поправки в Конституцию 5
11:32
С забегом легкоатлетов, но без митингов. Как Барнаул встретит Первомай 18
11:21
Виктор Томенко: многие объекты ЖКХ в Алтайском крае изношены более чем на 65% 6
11:15
Турнир с чаепитием. В Барнауле прошёл финал краевой школьной олимпиады по шахматам 0
11:02
Шесть человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:53
Алтайские педагоги обсуждают внезапную смерть учителя сельской школы 11
10:38
Виктор Томенко поблагодарил алтайских медиков за борьбу с коронавирусом 2
10:29
В России зафиксировали рост случаев мошенничества в сфере продажи авиабилетов 0
10:15
Алтайские поисковики передали солдатский медальон родственникам бойца, погибшего в ВОВ 0
10:04
В Барнауле стартовал девятый международный туристский форум VISIT ALTAI 0
09:57
Чистый четверг: что нельзя делать в четвёртый день Страстной недели 6
09:45
Центральные улицы помыли в Барнауле 25
09:32
Россиянам рассказали, чего нельзя делать при ДТП 7
09:16
Можно ли в Чистый четверг печь куличи и красить яйца на Пасху 5
09:03
Курорт рядом с домом: где отдохнуть на майских праздниках, не уезжая далеко от Барнаула 0
08:51
Врач назвала наименее вредный алкогольный напиток 15
08:42
Готовимся к Пасхе. Как оригинально покрасить яйца 0
08:40
Узнай все об оплате электричества. БГЭС отвечает на вопросы читателей amic.ru
Задать вопрос можно прямо сейчас
08:29
Границы дозволенного: имеют ли право учителя вмешиваться в личную жизнь учеников? 21
08:15
90 культурных площадок Алтайского края будут работать в "Ночь музеев" в 2021 году 1
08:03
Руководитель алтайских газовиков рассказал о планах работы в регионе 0
07:51
Расписание пригородных поездов на май изменили в Алтайском крае 0
07:36
В Госдуме предложили ввести беспроцентную ипотеку для многодетных семей 7
07:21
"Репортаж строгого режима". Реальная история нереального заключённого Вячеслава Кондакова 22
07:03
"Активность – залог успеха": как алтайские предприниматели выходят на площадку Amazon 1
06:50
Росстат обязали улучшить методику подсчёта доходов населения 4
06:35
"Не как в прошлом году". Как пройдёт Пасха на Алтае и кого всё же не пустят в храмы 0
06:24
Не наделайте ошибок. Почему оформлять наследство нужно только у нотариуса 0
06:17
Россияне оценили дизайн российских купюр 13
06:01
До +25 градусов потеплеет в Алтайском крае 29 апреля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.