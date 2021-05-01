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Митрополит Сергий поздравил жителей Алтайского края с Пасхой. Видео

, ИА "Амител"
Владыка пожелал верующим "душевного мира и полноты бытия"
Фото: altai-eparhia.ru

Фото: altai-eparhia.ru

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий обратился с пасхальным поздравлением к верующим. Текст опубликован на сайте Алтайской митрополии.

"Если человек хотя бы раз пережил, прочувствовал радость Пасхи, воспоминание о ней он сохранит навсегда в сердце своём, в самом сокровенном уголке души. <...> Желаю, чтобы радость этого праздника всегда служила источником благодатного вдохновения. Душевного мира, полноты бытия, телесного здравия и всего самого доброго и светлого молитвенно желаю в этот великий день каждому из вас", – заключил митрополит.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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