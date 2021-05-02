Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Пасхой

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Пасхой. Поздравление он разместил на своей странице в Instagram.
"Праздник Пасхи содержит в себе глубокий нравственный смысл, наполняет наши сердца радостью, надеждой на лучшее, стремлением к добру. Пусть в этот день будет как можно больше добрых событий у вас и ваших близких!" – написал глава региона.
Он также пожелал всем счастья и здоровья.
Ранее Виктор Томенко принял участие в пасхальном богослужении в Успенском кафедральном соборе в Бийске. Перед тем как посетить собор, губернатор побывал в музее Алтайской духовной миссии.
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