Виктор Томенко принял участие в пасхальном богослужении в Бийске

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в пасхальном богослужении в Успенском кафедральном соборе в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что до начала богослужения глава региона посетил музей Алтайской духовной миссии.
Напомним, что православные верующие в ночь с 1 на 2 мая отметили Светлую Пасху. Сотни горожан посетили праздничные богослужения, которые прошли во всех храмах Барнаула. В этом году церкви можно было посещать, но только в маске и соблюдая дистанцию. Фотокорреспондент amic.ru побывала на службе с участием митрополита барнаульского и алтайского Сергия, которая прошла в храме Дмитрия Ростовского.
Комментарии
Мир! Труд! Май!
А в Великую Субботу, строжайший день поста, песни горланил. Это как?
И фэйс, прямо такой, одухолетворённый, как у правдишного.
Как на параде выглядит ВП
Интересно получается. Собраться толпой в закрытом помещение можно, а как провести демонстрацию на открытом воздухе так нельзя...пандемия же.
Ну тут либо штаны надеть, либо крест снять.