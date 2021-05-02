Голикова объяснила, зачем привитым от коронавируса сдавать ПЦР-тест

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, для чего привитым от коронавируса россиянам нужно сдавать ПЦР-тест после прибытия из-за границы. Об этом сообщают "Известия".
"Вакцина, ПЦР-тестирование, соотношение с наличием антител у переболевших – сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан. Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объёма информации для того, чтобы мы могли чётко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен", – пояснила Голикова.
Она также добавила, что на сегодняшний день обе дозы вакцины получили 9 млн россиян, а ещё 13 млн пока получили только первую дозу.
Ранее сообщалось, что Ассоциация туроператоров России попросила вице-премьера Татьяну Голикову отменить требование сдавать двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы. По их словам, это сильно увеличивает финансовую нагрузку на туристов.
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