Алтайское село вошло в топ-10 популярных мест для отдыха вдвоём

Село Чемал в Республике Алтай включили в десятку наиболее популярных для романтического отдыха в мае. Оно заняло девятое место в рейтинге.
В среднем одна ночь на алтайском курорте обходится в 4667 рублей. Это дороже, чем во всех остальных местах топ-10.
По данным опроса сервиса для онлайн-бронирования жилья Tvil.ru, наибольшее число туристов выбрали для отдыха вдвоём Севастополь (2972 руб.), Сочи (1605 руб.) и Санкт-Петербург (2685 руб.). В пятёрку вошли Кисловодск (1611 руб.) и Казань (2444 руб.).
Дополнили топ-10 рейтинга Тула (2178 руб.), Нижний Новгород (2177 руб.), Гагра (2312 руб.) и Москва (2330 руб.).
Напомним, Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ-5 наиболее привлекательных мест для гастрономического туризма.
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