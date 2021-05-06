Злостного неплательщика алиментов в Барнауле отправили мыть остановки

Приставы нередко привлекают неплательщиков к обязательным работам. Такая участь постигла 45-летнего жителя Барнаула.
Кроме того, что за ним числились неоплаченные штрафы за нарушение ПДД, он также "отметился" как злостный неплательщик алиментов. В качестве наказания мужчину отправили красить заборы, мыть остановки и собирать мусор.
"Мужчина был привлечён к административной ответственности, в виде 60 часов обязательных работ. Неплательщик алиментов после вручения требования судебным приставом-исполнителем был направлен в МБУ "Автодорстрой". В настоящее время должник уже приступил к обязательным работам в качестве рабочего по благоустройству улиц города Барнаула", – рассказали "КП" в пресс-службе УФССП по Алтайскому краю.
Облагораживанием города барнаулец занимается в свободное от работы время.
Ранее верховный суд России утвердил список уважительных причин неуплаты алиментов. В него вошли болезни, призыв в армию, банковские ошибки, невыплата зарплаты и форс-мажоры.
Комментарии
а ребенку о этих исправительных работ что-то достанется или исключительно государству?
отправили мыть остановки зубной щеткой
6.05.2021 13:18
Гость
а ребенку о этих исправительных работ что-то достанется или исключительно государству?
написано-ж )))
Облагораживанием города барнаулец занимается в свободное от работы время.