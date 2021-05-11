Получи заряд энергии: в Барнауле пройдёт бесплатная конференция по автоматизации бизнеса

Конференция "Бизнес24" пройдёт в Барнауле 18 мая 2021 года. На мероприятие приглашают владельцев бизнеса, руководителей и топ-менеджеров. Эксперты расскажут, как делегировать задачи, оптимизировать рабочий процесс и увеличить продажи.
"Бизнес24" – это возможность получить новый опыт и свежие идеи по развитию бизнеса от практиков, завязать новые знакомства в деловой среде. Вас ждёт полезный контент и заряд энергии, который поможет выйти за пределы ежедневной рутины и найти новые силы для развития бизнеса, а также:
- эффективные инструменты продвижения в соцсетях в 2021 году – вам бесплатно расскажут то, за что другие платят деньги;
- как общаться с клиентом, чтобы вам говорили "да";
- что такое нетикет и почему важно соблюдать правила коммуникации в интернете;
- мастер-класс – настраиваем воронки, учимся подключать роботов и собирать отчеты в "Битрикс24";
- нетворкинг – в кругу бизнесменов Барнаула вы обменяетесь опытом и идеями, как развивать компанию, повышать продажи и оптимизировать трудовые процессы;
- консультация от партнёров "1С-Битрикс" – живое общение со специалистами без телефонных звонков и писем, сразу на мероприятии;
- презентация новой версии "Битрикс24" в реальном времени – вы первыми узнаете о новинках в продукте и о том, какой должна быть современная CRM;
- множество другой полезной информации.
Если вы хотите научиться грамотно распределять рабочее время, ставить дедлайны и следить за качеством выполнения целого ряда задач – конференция будет вам полезна.
Посмотреть подробную программу конференции можно здесь. Участие бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. Если у вас есть вопросы, получите дополнительную информацию в компании "АЛТАСИБ" по телефону +7(3852) 555-807 или электронной почте uka@altasib.ru.
Конференция "Бизнес24"
Дата: 18 мая, в 14:25.
Место проведения: ТРЦ "Праздничный", кинотеатр "Формула", ул. Балтийская, 16.
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