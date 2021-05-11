Три вагона сошли с рельсов на станции в Новосибирской области

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Три вагона поезда сошли с рельсов на станции Барабинск в Новосибирской области, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.
Инцидент произошёл 11 мая в 11 часов. Вагоны были нагружены углём.
"В результате происшествия никто не пострадал, железнодорожное полотно не повреждено, контактная сеть не нарушена, – уточнили в ведомстве. – Задержки в движении поездов нет".
По факту случившегося Омский следственный отдел на транспорте проводит проверку. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ЧП.
Комментарии
Слабость в обслуживании. Все на износ.
При Обаме такого не было. Старик Байден довёл Россию совсем.