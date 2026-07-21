Россиянам предложили создавать отряды ПВО из женщин и инвалидов

С таким предложением выступил российский сенатор

21 июля 2026, 18:20, ИА Амител

ПВО / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" сенатор Алексей Кондратьев призвал не запрещать россиянам реализовывать их "право на защиту Родины".

Он предложил создать в России подразделения противовоздушной обороны, в которые будут входить женщины, а также "раненые, больные и хромые". Как отметил Кондратьев, такие формирования существовали во время Великой Отечественной войны, и эту практику нужно возродить.

Сенатор обратился к жителям Тамбовской области, которую недавно атаковала украинская армия, и заявил, что им необходимо вступать в ряды добровольческих формирований.

По словам Кондратьева, нужно в любое свободное время приходить для поддержки и защиты объектов и учреждений, делать все, чтобы небо было закрыто.