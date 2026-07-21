Россиянам предложили создавать отряды ПВО из женщин и инвалидов
С таким предложением выступил российский сенатор
21 июля 2026, 18:20, ИА Амител
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" сенатор Алексей Кондратьев призвал не запрещать россиянам реализовывать их "право на защиту Родины".
Он предложил создать в России подразделения противовоздушной обороны, в которые будут входить женщины, а также "раненые, больные и хромые". Как отметил Кондратьев, такие формирования существовали во время Великой Отечественной войны, и эту практику нужно возродить.
Сенатор обратился к жителям Тамбовской области, которую недавно атаковала украинская армия, и заявил, что им необходимо вступать в ряды добровольческих формирований.
По словам Кондратьева, нужно в любое свободное время приходить для поддержки и защиты объектов и учреждений, делать все, чтобы небо было закрыто.
18:29:16 21-07-2026
Задачи и цели СВО изменились ?
18:47:40 21-07-2026
сенатор от какого субъекта он?
надо запомнить..
19:07:40 21-07-2026
Просто позорище какое то. Ну и какой из него мужчина, и тем более офицер, который решил спрятаться за спинами женщин, вместо того, чтобы идти и защищать Родину, вместо просиживания штанов в СФ? Он сам почему не на фронте, не занимается тем, чему его учил, за что кормил, платил ему оклады, давал бесплатное жильё наш народ, а сидит в тёплых кабинетах, какое право он после этого имеет кого то призывать идти на фронт?
06:45:12 22-07-2026
Ирина (19:07:40 21-07-2026) Просто позорище какое то. Ну и какой из него мужчина, и тем ... Ну вообще то у него три ордена мужества и много других наград. Орден мужества (Мужика) просто так не вручают! и думаю не вам его осуждать и что говорить про него, тем более говорить про него "позорище".
09:53:00 22-07-2026
Гость (06:45:12 22-07-2026) Ну вообще то у него три ордена мужества и много других награ... Конкретно про него ничего не могу сказать, но мы знаем цену некоторых награждений. А для чего у нас Росгвардия?
10:40:17 22-07-2026
Гость (06:45:12 22-07-2026) Ну вообще то у него три ордена мужества и много других награ...
Позорище как есть. Думаете мы не знаем цену их наградам? У нас Героя России уже раздают кому попало. Может напомните, кого на днях сделали государственным советником третьего класса, что равняется генерал-майору или контр-адмиралу?
11:08:04 22-07-2026
Гость (10:40:17 22-07-2026) Позорище как есть. Думаете мы не знаем цену их наградам?... Думаю, что не знаете и звезды героев просто так, ни кому не дают.
16:40:07 25-07-2026
Гость (11:08:04 22-07-2026) Думаю, что не знаете и звезды героев просто так, ни кому не ...
К сожалению. дают. Ради льгот себе любимым. А вот у бойцов СВО нет, им надо подвиг совершить сначала, хотя одно присутствие там уже подвиг.
10:54:54 22-07-2026
Гость (06:45:12 22-07-2026) Ну вообще то у него три ордена мужества и много других награ... То есть орденоносец призывает затыкать дыры инвалидами и женщинами. И вам это нормально. Н-да... Впрочем,подозреваю, у Адама Кадырова наград-то поболе будет.
11:06:17 22-07-2026
Гость (06:45:12 22-07-2026) Ну вообще то у него три ордена мужества и много других награ... Даже не три, а четыре Ордена Мужества. Две планки за тяжелые ранения, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (с изображением мечей).
07:23:01 22-07-2026
Ирина (19:07:40 21-07-2026) Просто позорище какое то. Ну и какой из него мужчина, и тем ... Он там был, воевал. Если не знаете.
09:56:34 22-07-2026
Ирина (19:07:40 21-07-2026) Просто позорище какое то. Ну и какой из него мужчина, и тем ... а куда идти защищать Родину? Враг в виде БПЛА уже там, где мы живем. Конечно, каждый должен уметь защищать себя от беспилотников. В местах, куда они долетают, нужно создавать мобильные группы с противодроновым оружием в каждом населённом пункте.
19:14:11 21-07-2026
А жену свою он почему туда не отправляет, да и двух своих сыновей спрятал от фронта? Чужими руками легко жар загребать?
19:20:50 21-07-2026
"инвалид, не инвалид - люди так не делятся"
19:21:58 21-07-2026
И сенаторам никто не запрещает реализовывать...
19:24:14 21-07-2026
Может лучше из сенатопов и депутатов создать?
10:27:59 22-07-2026
Вера (19:24:14 21-07-2026) Может лучше из сенатопов и депутатов создать? ...
Они тогда на следующий день же заключат перемирие, согласятся на все репарации и введут в стране экологический сбор за выдыхание углекислого газа.
19:34:46 21-07-2026
Господя,и это представитель партии власти и бывший военный,чего он уж не предложил для защиты,его любимого, набрать еще и детей.И после этого возникает вопрос и кто за них голосует,один предлагает уничтожить 30% населения страны,другой женщин и инвалидов кинуть под авиацию
20:01:20 21-07-2026
я так и не понял!? он женщин приравнял к "раненым, больным и хромым"? это дискредитация? или в принципе его отношение к людям?
20:15:26 21-07-2026
Первыми в ряды ПВО должны встать чиновники и депутаты. Мы же в одной лодке, да? Вот и вперёд! А то люди как во время Великой Отечественной, а они за границу на моря сами и свои семейки туда же.
09:05:05 22-07-2026
гость (20:15:26 21-07-2026) Первыми в ряды ПВО должны встать чиновники и депутаты. Мы ж... Нет нет нет. Чиновников и депутатов - в штурма. Пусть укрепы штурмуют.
20:24:04 21-07-2026
Читаю и думаю, что лучше ИИ GigaChat от Сбера сгенерировавший флаг РФ на установке ПВО Пэтриот или сенатор предложивший создать в России подразделения противовоздушной обороны, в которые будут входить женщины, а также "раненые, больные и хромые"...
22:46:26 21-07-2026
Гость (20:24:04 21-07-2026) Читаю и думаю, что лучше ИИ GigaChat от Сбера сгенерировавши... люто плюсую, а вот господина Соловьева и телеканал Россия 1 уже проверили по ст 280.3? или так это другое...?
22:49:54 21-07-2026
А больные чем должны быть люди, годные для ПВО? А если женщина больная, раненая и хромая? А сыновей чиновников, депутатов и прочих миллионэров не хватает для ПВО? Может им этим хотя бы заняться, а не шляться по зарубежьям в тяжелое для Родины время?
23:19:14 21-07-2026
Так сенатор с таким призывом и должен быть в первом ряду такого добровольного отряда ПВО, покажите пример, и люди вам поверят, и рядом встанут.
07:14:38 22-07-2026
Гость (23:19:14 21-07-2026) Так сенатор с таким призывом и должен быть в первом ряду так... отсиживаться в тылу с берданкой? В штурмовые отряды их всеми семьями. Полгода посидят в окопах - глядишь, СВО закончится.
01:32:09 22-07-2026
Сенатора обвешать гранатами и отправить в атаку, как Матросова на вражеский ДОТ. А потом прислушаться к словам героя..... А если серьезно. Кто не даёт. Раздайте ружья дробовики. Скажем по три на многоквартирный дом. Пусть люди по очереди дежурят на крыше. А так что трепаться зря...,
09:16:08 22-07-2026
Пусть они своим примером покажут, а то мир видят только из окна служебного автомобиля, так боятся общественного транспорта, а тут ПВО.............
10:59:24 22-07-2026
Всем тем кто написал негатив - А сами то что сидите и скулите, уважаемого человека гадите?
11:39:23 22-07-2026
То же самое относится и к вам -а вы что отсиживаетесь ,пасёте наши комментарии?Может как раз вам туда давно пора?А люди не уважаемого человека гадят ,а возмущаются глупостью его предложения.Имеют полное право высказать своё отношение.Если такой подход к этому вопросу у столь высокопоставленного чиновника ,то далеко мы уедем.
16:46:30 25-07-2026
Проходил службу в Чеченской республике (участвовал в обеих кампаниях), принимал участие в миротворческой операции на территории автономного края Косово (СФРЮ). Имеет ранения
Действительно, уважаемый и заслужено носит награды. Но теперь он такой же как все чиновники и депутаты. Люди для него "хромые, больные," да ещё и женщины.