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Россиянам предложили создавать отряды ПВО из женщин и инвалидов

С таким предложением выступил российский сенатор

21 июля 2026, 18:20, ИА Амител

ПВО / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
ПВО / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" сенатор Алексей Кондратьев призвал не запрещать россиянам реализовывать их "право на защиту Родины".

Он предложил создать в России подразделения противовоздушной обороны, в которые будут входить женщины, а также "раненые, больные и хромые". Как отметил Кондратьев, такие формирования существовали во время Великой Отечественной войны, и эту практику нужно возродить. 

Сенатор обратился к жителям Тамбовской области, которую недавно атаковала украинская армия, и заявил, что им необходимо вступать в ряды добровольческих формирований.

По словам Кондратьева, нужно в любое свободное время приходить для поддержки и защиты объектов и учреждений, делать все, чтобы небо было закрыто.

Антон Васильев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Комментарии 31

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Народ дожен знать

18:29:16 21-07-2026

Задачи и цели СВО изменились ?

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Мусик

18:47:40 21-07-2026

сенатор от какого субъекта он?
надо запомнить..

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Ирина

19:07:40 21-07-2026

Просто позорище какое то. Ну и какой из него мужчина, и тем более офицер, который решил спрятаться за спинами женщин, вместо того, чтобы идти и защищать Родину, вместо просиживания штанов в СФ? Он сам почему не на фронте, не занимается тем, чему его учил, за что кормил, платил ему оклады, давал бесплатное жильё наш народ, а сидит в тёплых кабинетах, какое право он после этого имеет кого то призывать идти на фронт?

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Гость

06:45:12 22-07-2026

Ирина (19:07:40 21-07-2026) Просто позорище какое то. Ну и какой из него мужчина, и тем ... Ну вообще то у него три ордена мужества и много других наград. Орден мужества (Мужика) просто так не вручают! и думаю не вам его осуждать и что говорить про него, тем более говорить про него "позорище".

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Гость

09:53:00 22-07-2026

Гость (06:45:12 22-07-2026) Ну вообще то у него три ордена мужества и много других награ... Конкретно про него ничего не могу сказать, но мы знаем цену некоторых награждений. А для чего у нас Росгвардия?

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Гость

10:40:17 22-07-2026

Гость (06:45:12 22-07-2026) Ну вообще то у него три ордена мужества и много других награ...
Позорище как есть. Думаете мы не знаем цену их наградам? У нас Героя России уже раздают кому попало. Может напомните, кого на днях сделали государственным советником третьего класса, что равняется генерал-майору или контр-адмиралу?

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Гость

11:08:04 22-07-2026

Гость (10:40:17 22-07-2026) Позорище как есть. Думаете мы не знаем цену их наградам?... Думаю, что не знаете и звезды героев просто так, ни кому не дают.

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гость

16:40:07 25-07-2026

Гость (11:08:04 22-07-2026) Думаю, что не знаете и звезды героев просто так, ни кому не ...

К сожалению. дают. Ради льгот себе любимым. А вот у бойцов СВО нет, им надо подвиг совершить сначала, хотя одно присутствие там уже подвиг.

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Гость

10:54:54 22-07-2026

Гость (06:45:12 22-07-2026) Ну вообще то у него три ордена мужества и много других награ... То есть орденоносец призывает затыкать дыры инвалидами и женщинами. И вам это нормально. Н-да... Впрочем,подозреваю, у Адама Кадырова наград-то поболе будет.

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Гость

11:06:17 22-07-2026

Гость (06:45:12 22-07-2026) Ну вообще то у него три ордена мужества и много других награ... Даже не три, а четыре Ордена Мужества. Две планки за тяжелые ранения, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (с изображением мечей).

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Гость

07:23:01 22-07-2026

Ирина (19:07:40 21-07-2026) Просто позорище какое то. Ну и какой из него мужчина, и тем ... Он там был, воевал. Если не знаете.

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гость

09:56:34 22-07-2026

Ирина (19:07:40 21-07-2026) Просто позорище какое то. Ну и какой из него мужчина, и тем ... а куда идти защищать Родину? Враг в виде БПЛА уже там, где мы живем. Конечно, каждый должен уметь защищать себя от беспилотников. В местах, куда они долетают, нужно создавать мобильные группы с противодроновым оружием в каждом населённом пункте.

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Ирина

19:14:11 21-07-2026

А жену свою он почему туда не отправляет, да и двух своих сыновей спрятал от фронта? Чужими руками легко жар загребать?

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Шинник

19:20:50 21-07-2026

"инвалид, не инвалид - люди так не делятся"

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.

19:21:58 21-07-2026

И сенаторам никто не запрещает реализовывать...

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Вера

19:24:14 21-07-2026

Может лучше из сенатопов и депутатов создать?

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Гость

10:27:59 22-07-2026

Вера (19:24:14 21-07-2026) Может лучше из сенатопов и депутатов создать? ...
Они тогда на следующий день же заключат перемирие, согласятся на все репарации и введут в стране экологический сбор за выдыхание углекислого газа.

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гость

19:34:46 21-07-2026

Господя,и это представитель партии власти и бывший военный,чего он уж не предложил для защиты,его любимого, набрать еще и детей.И после этого возникает вопрос и кто за них голосует,один предлагает уничтожить 30% населения страны,другой женщин и инвалидов кинуть под авиацию

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Гость

20:01:20 21-07-2026

я так и не понял!? он женщин приравнял к "раненым, больным и хромым"? это дискредитация? или в принципе его отношение к людям?

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гость

20:15:26 21-07-2026

Первыми в ряды ПВО должны встать чиновники и депутаты. Мы же в одной лодке, да? Вот и вперёд! А то люди как во время Великой Отечественной, а они за границу на моря сами и свои семейки туда же.

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Гость

09:05:05 22-07-2026

гость (20:15:26 21-07-2026) Первыми в ряды ПВО должны встать чиновники и депутаты. Мы ж... Нет нет нет. Чиновников и депутатов - в штурма. Пусть укрепы штурмуют.

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Гость

20:24:04 21-07-2026

Читаю и думаю, что лучше ИИ GigaChat от Сбера сгенерировавший флаг РФ на установке ПВО Пэтриот или сенатор предложивший создать в России подразделения противовоздушной обороны, в которые будут входить женщины, а также "раненые, больные и хромые"...

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Гость

22:46:26 21-07-2026

Гость (20:24:04 21-07-2026) Читаю и думаю, что лучше ИИ GigaChat от Сбера сгенерировавши... люто плюсую, а вот господина Соловьева и телеканал Россия 1 уже проверили по ст 280.3? или так это другое...?

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гость

22:49:54 21-07-2026

А больные чем должны быть люди, годные для ПВО? А если женщина больная, раненая и хромая? А сыновей чиновников, депутатов и прочих миллионэров не хватает для ПВО? Может им этим хотя бы заняться, а не шляться по зарубежьям в тяжелое для Родины время?

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Гость

23:19:14 21-07-2026

Так сенатор с таким призывом и должен быть в первом ряду такого добровольного отряда ПВО, покажите пример, и люди вам поверят, и рядом встанут.

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Гость

07:14:38 22-07-2026

Гость (23:19:14 21-07-2026) Так сенатор с таким призывом и должен быть в первом ряду так... отсиживаться в тылу с берданкой? В штурмовые отряды их всеми семьями. Полгода посидят в окопах - глядишь, СВО закончится.

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Петя

01:32:09 22-07-2026

Сенатора обвешать гранатами и отправить в атаку, как Матросова на вражеский ДОТ. А потом прислушаться к словам героя..... А если серьезно. Кто не даёт. Раздайте ружья дробовики. Скажем по три на многоквартирный дом. Пусть люди по очереди дежурят на крыше. А так что трепаться зря...,

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Гость

09:16:08 22-07-2026

Пусть они своим примером покажут, а то мир видят только из окна служебного автомобиля, так боятся общественного транспорта, а тут ПВО.............

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Гость

10:59:24 22-07-2026

Всем тем кто написал негатив - А сами то что сидите и скулите, уважаемого человека гадите?

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Дед Щукарь

11:39:23 22-07-2026

То же самое относится и к вам -а вы что отсиживаетесь ,пасёте наши комментарии?Может как раз вам туда давно пора?А люди не уважаемого человека гадят ,а возмущаются глупостью его предложения.Имеют полное право высказать своё отношение.Если такой подход к этому вопросу у столь высокопоставленного чиновника ,то далеко мы уедем.

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гость

16:46:30 25-07-2026

Проходил службу в Чеченской республике (участвовал в обеих кампаниях), принимал участие в миротворческой операции на территории автономного края Косово (СФРЮ). Имеет ранения

Действительно, уважаемый и заслужено носит награды. Но теперь он такой же как все чиновники и депутаты. Люди для него "хромые, больные," да ещё и женщины.

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