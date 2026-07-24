Для многих семей подорожание базовых продуктов — ощутимая нагрузка на бюджет

24 июля 2026, 13:04, ИА Амител

Продукты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, предложив ввести пятилетний мораторий на новые нормативные акты, которые могут увеличить себестоимость производства и привести к росту цен, сообщает "Газета.ru".

«Для снижения инфляции и защиты граждан от чрезмерного повышения цен предлагаю ввести пятилетний федеральный мораторий на принятие любых нормативных правовых актов, которые повлекут за собой увеличение себестоимости производства и роста цен. Мораторий должен распространяться на расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, на введение новых экологических сборов, усложнение санитарных регламентов и ограничение импорта», — сказал он.

По мнению Миронова, текущая экономическая ситуация оказывает сильное давление на производственный сектор России, а значительная часть инфляции вызвана инициативами чиновников.

«Причем значительная часть продуктовой и промышленной инфляции генерируется не рыночными факторами, а избыточными инициативами чиновников. На фоне высокой ставки ЦБ РФ и дефицита кадров предприятия сталкиваются с ростом административной и регуляторной нагрузки. Это приводит к росту себестоимости, далее производители перекладывают издержки на потребителей, растут цены, инфляция, снижается покупательная способность населения», — подчеркнул он.

Ярким примером влияния избыточного регулирования, указал он, служит поэтапное внедрение системы обязательной маркировки товаров. По экспертным оценкам, затраты предприятий на переоборудование производственных линий исчисляются десятками миллиардов рублей. Дополнительной нагрузкой стала операционная плата за генерацию каждого цифрового кода и обслуживание программного обеспечения. Компании включили все это в стоимость товаров.

Миронов также указал на проблемы, связанные с экологическим и санитарным регулированием.