В Госдуме обсуждают, как сдержать рост цен в России
Для многих семей подорожание базовых продуктов — ощутимая нагрузка на бюджет
24 июля 2026, 13:04, ИА Амител
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, предложив ввести пятилетний мораторий на новые нормативные акты, которые могут увеличить себестоимость производства и привести к росту цен, сообщает "Газета.ru".
«Для снижения инфляции и защиты граждан от чрезмерного повышения цен предлагаю ввести пятилетний федеральный мораторий на принятие любых нормативных правовых актов, которые повлекут за собой увеличение себестоимости производства и роста цен. Мораторий должен распространяться на расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, на введение новых экологических сборов, усложнение санитарных регламентов и ограничение импорта», — сказал он.
По мнению Миронова, текущая экономическая ситуация оказывает сильное давление на производственный сектор России, а значительная часть инфляции вызвана инициативами чиновников.
«Причем значительная часть продуктовой и промышленной инфляции генерируется не рыночными факторами, а избыточными инициативами чиновников. На фоне высокой ставки ЦБ РФ и дефицита кадров предприятия сталкиваются с ростом административной и регуляторной нагрузки. Это приводит к росту себестоимости, далее производители перекладывают издержки на потребителей, растут цены, инфляция, снижается покупательная способность населения», — подчеркнул он.
Ярким примером влияния избыточного регулирования, указал он, служит поэтапное внедрение системы обязательной маркировки товаров. По экспертным оценкам, затраты предприятий на переоборудование производственных линий исчисляются десятками миллиардов рублей. Дополнительной нагрузкой стала операционная плата за генерацию каждого цифрового кода и обслуживание программного обеспечения. Компании включили все это в стоимость товаров.
Миронов также указал на проблемы, связанные с экологическим и санитарным регулированием.
«Ужесточение требований к упаковке и утилизации привело к значительному росту издержек в пищевой промышленности. Распространение акцизов на новые категории товаров тоже негативно повлияло на ситуацию. Например, продажи кваса в натуральном выражении за год упали на 19%, а произошло это после введения акцизов. При этом в денежном выражении оборот кваса не изменился. То есть спад продаж компенсировался ростом цен, и эти примеры наглядно свидетельствуют о пагубности чрезмерного регулирования в российской промышленности», — заключил он.
13:11:38 24-07-2026
Бла...бла...бла
13:15:35 24-07-2026
Не взлетит, много "важного" народа на этом "кормиться"
13:20:05 24-07-2026
А зачем сдерживать? Пусть растут. Во первых по аналогии с бензином пусть все увидят, что у них было до этого. А во вторых научится нормально жить не расшвыривая деньги направо и налево. Кушать дома а не в Фаст фуда. Варить самим а не бегать в супермаркет каждый вечер.
13:48:12 24-07-2026
Вася (13:20:05 24-07-2026) А зачем сдерживать? Пусть растут. Во первых по аналогии с бе... Вася! Ты опять пургу гонишь, на мою пенсию не пошикуешь, не хороший ты человек.
13:56:02 24-07-2026
Вася (13:20:05 24-07-2026) А зачем сдерживать? Пусть растут. Во первых по аналогии с бе... Поддерживаю. И в магазин ходить самим, причем, ножками, ножками, а не в ж... возке, экономя бензин.
13:37:36 24-07-2026
Павлов день
13:42:33 24-07-2026
Обсуждаем, планируем, возьмем на контроль, изучим возможность, проанализируем ситуацию…
16:29:52 24-07-2026
Вадик (13:42:33 24-07-2026) Обсуждаем, планируем, возьмем на контроль, изучим возможност... Типичный чиновничий словесный понос.
16:44:56 24-07-2026
Разогнать чиновников-заживем как люди!
18:04:42 24-07-2026
Иван (16:44:56 24-07-2026) Разогнать чиновников-заживем как люди! ... Это, революция, а иначе зарастающие болото.