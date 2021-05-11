Алтайского застройщика нашли застреленным в автомобиле

Тело гендиректора бийских строительных компаний "Алтай дом" и "Строим дом" Алексея Кривошеева нашли в автомобиле 5 мая в селе Элекмонар Чемальского района в Республике Алтай, сообщают "Новости Горного Алтая".
У погибшего было огнестрельное ранение головы. Пистолет обнаружен рядом. Следователи, очевидно, склоняются в пользу версии о суициде, так как возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
"В то же время ряд партнёров Кривошеева по бизнесу убеждены, что речь идёт о заказном убийстве, связанном с переделом сфер влияния в строительном бизнесе", – пишет издание.
По информации источника, бизнесмен находился в подавленном состоянии из-за долгов контрагентам. Их размер, предположительно, превысил 20 млн рублей.
Комментарии
Опять самоубийство?
Как с Дьяковым и Суриковым мл.????