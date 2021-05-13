Три пункта голосования за объекты благоустройства открылись в Барнауле

В Барнауле открылись три волонтёрских пункта для голосования за объекты благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"В задачи волонтёров входит информирование жителей о тех проектах, которые выносятся на обсуждение. Здесь же можно отдать свой голос за приоритетные для благоустройства общественные городские территории", – сказано в сообщении.
Пункты работают по следующим адресам:
– пр. Ленина, 6 (МФЦ);
– пр. Ленина, 102в (ТРЦ "Пионер");
– пр. Строителей, 117 (ТЦ Galaxy).
Ранее сообщалось, что в Железнодорожном районе Барнаула приступили к благоустройству двух дворов в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда",
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