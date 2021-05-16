Алтайский СКР начал проверку из-за исчезновения двух школьниц

В Республике Алтай третий день ищут двух пропавших воспитанниц школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе СУ СКР по Республике Алтай, 16-летние девочки ушли 14 мая около 12 часов после занятий. С тех пор воспитатели детдома их не видели.
По данному факту следственные органы инициировали проведение доследственной проверки.
Правоохранители обращаются ко всем, кому может быть известно местонахождение школьниц, с призывом сообщить информацию по тел. 8-913-999-90-72, 8 (388-22) 92-5-00 или 02. Также данные можно передать в ближайший отдел полиции или в следственное управление по адресу Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 79.
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