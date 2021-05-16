Делегация Барнаула поздравила "Стрижей" с юбилеем

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Делегация Барнаула под руководством замглавы администрации города по социальной политике Александра Артемова специально прибыла на подмосковную авиабазу Кубинку, чтобы поздравить группы высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи" с юбилеем. Им исполняется 30 лет.
"От администрации Барнаула руководителям пилотажных групп вручили подарки и памятные адреса, а также большую фотографию детского сада №273, который после визита пилотов группы "Стрижи " носит их имя, — уточнили в пресс-службе мэрии. — Лётчики авиагруппы "Стрижи" ещё раз поблагодарили Барнаул и его жителей за тёплый приём. Они выразили желание ещё не один раз побывать в нашем городе, выделив его среди других за сохранение авиационных традиций и душевность барнаульцев".
Ранее барнаульскому детсаду № 273 присвоили название "Стрижи". Назвать учреждение таким образом предложили после визита пилотов на День города в сентябре 2020 года. Представление стало одним из центральных событий в рамках празднования 290-летия краевой столицы. Асы представили новую программу.
Amic.ru опубликовал видео полета глазами пилота. Также есть продолжительная видеозапись и большой фоторепортаж, где запечатлели, как все это выглядело с земли. Лучшие моменты выступления мы собрали в итоговый ролик.
Позднее авиационная группа "Стрижи" поздравила жителей Барнаула с наступающим Новым годом. "Стрижи" назвали "особенно отрадным" то, что в этом году в краевой столице появился детсад, который назвали в честь пилотажной группы. Они пожелали его воспитанникам и работникам дальнейших успехов и здоровья.
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