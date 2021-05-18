Барнаульские единороссы выяснили, какие изменения могут внести в ПЗЗ

Одну из главных тем последних недель — изменения и дополнения в правила землепользования и застройки Барнаула — обсудили на круглом столе, организованном барнаульским отделением "Единой России". На мероприятие пригласили представителей городской администрации, председателей ТОСов, архитекторов, членов Общественной палаты и депутатов Барнаульской гордумы. Модератором выступил секретарь барнаульских единороссов Юрий Еремеев, сообщает партийная пресс-служба.
Как отметили участники совещания, вопросы градостроительства на сегодняшний день вызывают пристальное внимание горожан. Но эта тема не простая и людям сложно разобраться во всех вопросах. Поэтому они транслируют их власти. Председатель профильного комитета Антон Воробьев сообщил, что предложенные поправки в действующие правила вызваны приведением документа в соответствие с федеральным законодательством. Также внесение изменений основано на предложениях физических и юридических лиц, органов госвласти, городских депутатов.
"Правоотношения, возникшие до внесения изменений, сохраняются. Если земельный участок оформлен на праве собственности с видом разрешенного использования для индивидуальной жилой застройки, то собственник земельного участка может осуществлять и реконструкцию, и строительство индивидуального жилого дома. Если собственнику дома предстоит процедура оформления земельного участка, то это также возможно при соблюдении предусмотренных законодательством процедур", — отметил Воробьев.
Он также сообщил, что массовых обращений в комитете от собственников земельных участков частного сектора не поступало.
"Согласно Конституции России, своим имуществом распоряжается собственник и никто другой. Необходимо активнее работать с жителями, больше разъяснять эти вопросы, не давать поводов для манипуляций", — обратил внимание Юрий Еремеев. Члены круглого стола подчеркнули необходимость пересмотра Генплана города. Единороссы напомнили, что Генплан — живой документ, требующий постоянного внимания, а значит, внесение изменений и дополнений — естественный процесс.
Кстати, барнаульские депутаты уже работают над сбором предложений от жителей города по изменению главного градостроительного документа. Александр Локтев и Иван Нифонтов инициировали на базе Железнодорожного района создание рабочей группы, куда вошли и активисты частного сектора. А председатель БГД Галина Буевич и руководитель фракции Вячеслав Перерядов предложили представителю инициативной группы барнаульцев провести встречу с депутатами.
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