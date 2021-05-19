Ревнивый муж устроил разборки со стрельбой возле здания трамвайного депо в Барнауле

Ревнивый муж устроил стрельбу возле здания депо № 3 в Барнауле. Мужчина решил разобраться с предполагаемым ухажёром жены, который работал там же и оказывал ей знаки внимания.

Как сообщает "Банкфакс", причиной стали непростые взаимоотношения между сотрудницей "Горэлектротранса", которая работает водителем, её супругом и коллегой, оказывающем ей знаки внимания. Некоторое время муж находился в местах заключения, и женщина принимала ухаживания коллеги, а недавно её супруг вернулся домой и, узнав о похождениях благоверной, решил разобраться с соперником.

18 мая он пришёл к проходной депо на улице Гридасова и открыл стрельбу по "любовнику" жены из пневматического пистолета. Раненого в грудь, голову и живот мужчину доставили на скорой в больницу, а подозреваемого задержали.