Российский и японский корабли столкнулись у берегов Хоккайдо

Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским у берегов Хоккайдо. В результате столкновения погибли три японских моряка, сообщает "Интерфакс".

По данным морского спасательного координационного центра "Южно-Сахалинск", после удара члены экипажа японского судна оказались в море. Всех их подняли на российский корабль. Трое выжили, трое погибли. По предварительной информации, российские моряки не пострадали.

"По предварительным данным, аварию могли спровоцировать сложные метеоусловия. Видимость в районе столкновения не позволяла командам визуально идентифицировать друг друга", – сказали в центре.

Расследованием инцидента будет заниматься японская сторона.

Ранее сообщалось, что судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море. На борту находились 19 человек, спасти удалось только двоих.