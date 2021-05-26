Два человека погибли в серьёзном ДТП в Алтайском крае

Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Алтайском крае, пишет паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные региональной ГИБДД.

ДТП произошло 26 мая около 07:50 на 225-м километре Чуйского тракта в Первомайском районе. Столкнулись Mitsubishi Outlander под управлением 57-летнего мужчины и Land Rover, за рулём которого находился 47-летний мужчина.

По предварительным данным, в результате аварии до приезда скорой помощи скончались 38-летняя пассажирка и водитель Outlander.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.