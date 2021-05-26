На ремонт электросетей в Алтайском крае в 2021 году планируют потратить 533 млн рублей

Генеральный директор компании "Россети Сибирь" Павел Акилин рассказал Виктору Томенко о том, как специалисты готовятся к предстоящей зиме и как компания планирует развиваться в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Виктор Томенко отметил, что осенне-зимний период в регионе прошёл без серьёзных аварий и сбоев. По словам Павла Акилина, в 2021 году на ремонт сетей в зоне ответственности алтайского филиала планируют потратить 533 миллиона рублей. На модернизацию и реконструкцию объектов, а также присоединение новых потребителей из средств инвестиционной программы направят более 800 миллионов рублей.

Кроме того, в Алтайском крае реализуется крупный инвестпроект – реконструкция подстанции "Санниковская" в пригороде Барнаула. Ввести её в эксплуатацию планируют в 2022 году. Подстанция обеспечит качественным электроснабжением почти четыре тысячи потребителей.

В планах энергетиков до 2025 года построить подстанцию "Ковыльная" в Барнауле. Её проектная стоимость – 600 миллионов рублей.