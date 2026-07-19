Эксперт рассказала, как выбрать вкусный и качественный мед
При выборе продукта специалист рекомендует обращать внимание не только на сорт, но и на его качество
19 июля 2026, 19:32, ИА Амител
Липовый и акациевый мед остаются самыми популярными у россиян благодаря мягкому вкусу и приятному аромату. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Национальной технологической инициативы по растениеводству Юлия Баранкина.
По словам специалиста, универсального ответа на вопрос, какой мед самый вкусный, не существует, поскольку многое зависит от личных предпочтений. Однако именно липовый мед традиционно пользуется наибольшей популярностью.
«На вопрос, какой мед самый вкусный, я всегда отвечаю: тот, который нравится лично вам и при этом натуральный. У нас традиционно очень любят липовый мед. Он мягкий, ароматный, без резких нот, хорошо подходит и к чаю, и к десертам. Академическим образцом "приятного" вкуса многие считают акациевый мед. Он светлый, с деликатным ароматом и долго остается жидким», — отметила Юлия Баранкина.
Эксперт добавила, что за богатый вкус ценится мед из разнотравья, в котором ощущаются нотки луговых цветов, трав и иногда лесных растений. А вот гречишный мед нравится не всем из-за насыщенного и слегка терпкого вкуса.
При выборе продукта специалист рекомендует обращать внимание не только на сорт, но и на качество. По ее словам, натуральный мед не должен иметь запах карамели, спирта или искусственных ароматизаторов. Хороший продукт может быть как прозрачным и жидким, так и равномерно закристаллизовавшимся, но без расслоения.
«Лучше всего пробовать разные сорта небольшими порциями, прислушиваясь к собственным ощущениям. Так вы найдете свой "самый вкусный" мед и одновременно тот, который лучше всего подходит вам по самочувствию», — посоветовала эксперт.
Юлия Баранкина также подчеркнула, что вкус и качество меда в первую очередь зависят от растений, с которых был собран нектар, а также от соблюдения сроков откачки. По ее словам, зрелые запечатанные соты и отсутствие лишней влаги гораздо важнее для качества продукта, чем погодные условия сезона.
19:40:32 19-07-2026
Ни разу такую палочку для меда не видел. Бред.
23:52:25 19-07-2026
Musik (19:40:32 19-07-2026) Ни разу такую палочку для меда не видел. Бред. ... Ну мало ли чего не видели, а они есть
22:06:43 19-07-2026
Пчелы сейчас делают неправильный мед
17:11:13 20-07-2026
Эксперды раздражают- во всяком случае здесь. Это люди которые ничего не умеют но хотят вкусно есть и сладко пить при этом ничего не понимая- просто дают глупые советы. К примеру я по решению эксперта в марийки вскрою мед и начну его изучать на вкус а как некоторые эксперды предлагают капать йодом - какой будет результат.
21:33:30 20-07-2026
никак. только своя пасека!
23:11:48 20-07-2026
Гость (21:33:30 20-07-2026) никак. только своя пасека!... Можно с чужой пасеки в рамках стырить с вероятностью 99,99% настоящий будет, но могут возникнуть проблемы соль, свинец, в мягких тканях ну и УК РФ.
09:09:01 21-07-2026
гость (23:11:48 20-07-2026) Можно с чужой пасеки в рамках стырить с вероятностью 99,99%... Щас бензина нет, никто на пасеки не ездит часто, так что свои фантазии про свинец забудь. К тому же это уголовка. Нашел пасеку, она ничья по сути, как домик в тайге, пользуйся.
И ещё, что касается пасечников и гибели пчёл. Если у пасечника подохли пчёлы, специальные службы должны полностью уничтожить весь его мёд и ульи чтобы не было отравления населения, а так же запретить торговать мёдом два года чтобы он отравленный мёд не продавал.
21:51:50 29-07-2026
Гость (09:09:01 21-07-2026) Щас бензина нет, никто на пасеки не ездит часто, так что сво... А это не фантазии, поезжайте, найдите и попробуй, вот про НИЧЬЯ это фантазии, найди ничью карту или кошелек попульзуйся и будет тебе уголовка.