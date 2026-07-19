При выборе продукта специалист рекомендует обращать внимание не только на сорт, но и на его качество

19 июля 2026, 19:32, ИА Амител

Мед / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Липовый и акациевый мед остаются самыми популярными у россиян благодаря мягкому вкусу и приятному аромату. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Национальной технологической инициативы по растениеводству Юлия Баранкина.

По словам специалиста, универсального ответа на вопрос, какой мед самый вкусный, не существует, поскольку многое зависит от личных предпочтений. Однако именно липовый мед традиционно пользуется наибольшей популярностью.

«На вопрос, какой мед самый вкусный, я всегда отвечаю: тот, который нравится лично вам и при этом натуральный. У нас традиционно очень любят липовый мед. Он мягкий, ароматный, без резких нот, хорошо подходит и к чаю, и к десертам. Академическим образцом "приятного" вкуса многие считают акациевый мед. Он светлый, с деликатным ароматом и долго остается жидким», — отметила Юлия Баранкина.

Эксперт добавила, что за богатый вкус ценится мед из разнотравья, в котором ощущаются нотки луговых цветов, трав и иногда лесных растений. А вот гречишный мед нравится не всем из-за насыщенного и слегка терпкого вкуса.

При выборе продукта специалист рекомендует обращать внимание не только на сорт, но и на качество. По ее словам, натуральный мед не должен иметь запах карамели, спирта или искусственных ароматизаторов. Хороший продукт может быть как прозрачным и жидким, так и равномерно закристаллизовавшимся, но без расслоения.

«Лучше всего пробовать разные сорта небольшими порциями, прислушиваясь к собственным ощущениям. Так вы найдете свой "самый вкусный" мед и одновременно тот, который лучше всего подходит вам по самочувствию», — посоветовала эксперт.

Юлия Баранкина также подчеркнула, что вкус и качество меда в первую очередь зависят от растений, с которых был собран нектар, а также от соблюдения сроков откачки. По ее словам, зрелые запечатанные соты и отсутствие лишней влаги гораздо важнее для качества продукта, чем погодные условия сезона.