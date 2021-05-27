Барнаулец попытался купить автомобиль, но лишился 310 тысяч рублей

31-летний житель Барнаула попытался купить автомобиль и потерял 310 тысяч рублей. Мужчина нашел объявление о продаже машины в интернете и согласился перевести предоплату за транспортное средство.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, барнаулец хотел приобрести автомобиль и на специализированном сайте нашёл объявление о продаже машины за 1 млн рублей. Он позвонил по номеру, указанному в объявлении, и продавец попросил перевести в качестве предоплаты 120 тысяч рублей.

Потерпевший прошёл перевел указанную сумму, после чего продавец потребовал перевести ещё 190 тысяч рублей, на что мужчина согласился и снова отправил деньги. Однако после очередной просьбы перевести ещё 280 000 рублей, барнаулец счёл это подозрительным и сказал, что не имеет возможности перевести деньги. После этого продавец перестал выходить на связь.

После этого мужчина обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере").