Конкурс на лучшего сварщика Алтайского края прошел в Сибэнергомаше

Фото: управление Алтайского края по труду и занятости населения

Конкурс "Лучший по профессии" в номинации "Лучший сварщик" провели на площадке Сибэнергомаша в Барнауле. За почетное звание соревновались 14 сварщиков из Барнаула, Бийска, Рубцовска и Заринска, которые представили 11 предприятий.

В церемонии открытия приняли участие глава Минпромэнерго Вячеслав Химочка, руководитель управления по труду и занятости Надежда Капура и исполнительный директор Союза промышленников объединения работодателей края Виктор Мещеряков.

Как сообщает пресс-служба регионального Минпромэнерго, участники прошли два этапа испытаний: сдали тест по теории и показали мастерство сварки труб под углом в 45 градусов. Качество работы оценила группа экспертов, в состав которой вошли ведущие специалисты промышленных предприятий и представители профессиональных образовательных учреждений.

"У конкурса две основные цели: во-первых, сориентировать специалистов на повышение профессионального мастерства – вы можете посмотреть возможности своих коллег, которые работают на других предприятиях, обменяться опытом и во-вторых, стимулирование профориентационной деятельности – поскольку очень важно, чтобы выпускники и абитуриенты понимали, что не все сконцентрировано на гуманитарных науках, технические науки и рабочие профессии в том числе – важны и нужны – и работодатели готовы предложить таким специалистам хорошую зарплату", – отметил Вячеслав Химочка.

Церемонию награждения проведут в концертном зале "Сибирь" 21 октября. Для победителя подготовлена награда в 70 тысяч рублей, для занявшего второе место – 60 тысяч рублей, а для третьему достанется 50 тысяч рублей.