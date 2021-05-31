Мария Бутина предложила наградить полицейского, застрелившего парня в Новосибирске

Мария Бутина написала пост в своём Telegram-канале, где предложила наградить сотрудника ДПС, который "случайно" выстрелил в голову 19-летнему жителю Новосибирска, в результате чего молодой человек скончался. Она отметила, что согласно закону "О полиции", сотрудник при исполнении не обязан предупреждать о применении оружия в случае, если ему грозит опасность.

"Защищать этого сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас. Даже если применение табельного оружия было бы не "непроизвольным выстрелом", а целенаправленным, он был бы на 100% в рамках правого поля. Налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции", – отметила Бутина.

Напомним, 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД выстрелил в голову 19-летнему жителю Новосибирска, который впоследствии скончался. В интернете появилось видео инцидента. Полицейский, держа в руке пистолет, наклонил мужчину на капот машины, на этом запись прервалась. На следующем отрезке видно, что у пострадавшего из уха течёт кровь. Звука выстрела на видео слышно не было.

В региональном Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по квалификации "Причинение смерти по неосторожности".

"Инспектор осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль. Сотрудникам начал препятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица. Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, 38-летний сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами. После чего вынул из кобуры свой табельный пистолет, взведя его в боевое положение, и непроизвольно нажал на спусковой крючок", – рассказали в ведомстве.

Мария Бутина предложила снять с сотрудника дорожной полиции все обвинения и наградить его за службу. Напомним, что уроженка Алтайского края, судимая за шпионаж в США, будет баллотироваться в Госдуму от Кировской области, где она набрала больше всех голосов в праймериз партии "Единая Россия".