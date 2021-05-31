Девочку, пострадавшую в ЧП с батутом в Барнауле, подключили к ИВЛ

Пострадавшие во время ЧП с батутом в Барнауле девочки находятся в реанимации, рассказали amic.ru в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

"Состояние девочек остаётся тяжёлым, одна из пострадавших находится на ИВЛ, – уточнили в ведомстве. – После лечебно-диагностических мероприятий находятся на лечении в отделении реанимации больницы скорой медицинской помощи".

Напомним, инцидент произошёл 30 мая. Батут взмыл в воздух, и дети упали с него на землю. Очевидцам показалось, что аттракцион взорвался, но в мэрии Барнаула уверяют, что его унесло порывом ветра и он опрокинулся.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования детей. Они выявили признаки "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности".