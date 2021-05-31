Девочку, пострадавшую в ЧП с батутом в Барнауле, подключили к ИВЛ

Пострадавшие во время ЧП с батутом в Барнауле девочки находятся в реанимации, рассказали amic.ru в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
"Состояние девочек остаётся тяжёлым, одна из пострадавших находится на ИВЛ, – уточнили в ведомстве. – После лечебно-диагностических мероприятий находятся на лечении в отделении реанимации больницы скорой медицинской помощи".
Напомним, инцидент произошёл 30 мая. Батут взмыл в воздух, и дети упали с него на землю. Очевидцам показалось, что аттракцион взорвался, но в мэрии Барнаула уверяют, что его унесло порывом ветра и он опрокинулся.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования детей. Они выявили признаки "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Комментарии
не могу понять, почему отрицают версию того, что батут потерял герметичность и полетел от возникшей реактивной тяги? чем "порыв ветра" лучше в плане ответственности?
посмотрел видео, был действительно порыв ветра
Девочкам выздоровления.
Ужасный случай,ужасное горе.Поправки детям,молодой организм справится.
Малышкам выздоравления. 3-4 года и такие травмы. Родителям любви, терпения и веры в выздоравление детей.
31.05.2021 10:22
гiсть
От порыва ветра батут может улететь,но никак не сдуться!!! Вы видели,сколько времени их "сдувают"?
Какая разница что было? Батут не закреплён к земле, да ещё через метр рельсы трамвайные
Что интересно, ни один взрослый не бросился к батуту, чтобы удержать его.
Все стали только разбегаться, хотя несколько человек могли бы запросто удержать.
Рельсы за забором в 1.5 метра, девочек перекинуло гораздо выше. Все случилось внезапно. Тут кроме ветра сыграло давление в батуте несомненно. На видео, мужчина перелазиющий забор чтобы спасти детей с путей трамвайных.
31.05.2021 10:46
- гость -
Голова работает? попробуй хотя бы палатку двухместную на среднем ветру подержать за веревки
Голова работает? попробуй хотя бы палатку двухместную на среднем ветру подержать за веревки
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Я уже давно понял, что случись война, никто никого ни спасать, ни защищать даже не подумает.
Все будут только драпать, как драпали в 1941 до Москвы.
Здоровья девочкам
31.05.2021 11:02
- гость -
Как раз никто и не драпал, а старались батут удержать руками
Здоровья девочкам
и я не удивлюсь если эти батуты будут продолжать зарабатывать не применяя меры осторожности, они по 20 человек запускают в один батут на 30м кв. а то и меньше , где безопасность? почему их никто не контролирует? Батуты грязные, горяченные от солнца и все это для детей? Очень жаль родителей и девочек это просто ужасно что так получилось.
место для батута не удачное. там рядом 15 этажка и 3 этажка - и все продувается как в трубу.
погуглил, батуты весят от 500 до 1200кг
31.05.2021 11:20
гiсть
Тут ураган нужен, чтобы такое сдвинуть с места.
31.05.2021 11:11
- гость -
и я не удивлюсь если эти батуты будут продолжать зарабатывать
Ну вы родители или где? Не тащите детей в грязные батуты, и не будут они работать.
31.05.2021 11:28
- гость -
да хоть 200 тонн. Смотря какая парусность
Нашли место где разместить батут
Ужас какой-то. Хоть куда воткнуть стараются.
Сердце сжимается от чего произошедшего.
Девочки выздоравливайте.
Родители крепитесь, стойкости духа всем.
31.05.2021 11:35
- гость -
Надувные матрасы на реке вверх не поднимает на 2 метра от ветра.