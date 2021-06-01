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На Алтае пенсионерка лишилась 283 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за крем

, ИА "Амител"
Злоумышленники представлялись фамилиями реально существующих людей из правоохранительных структур региона
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае полицейские устанавливают личности мошенников, которые обманули жительницу Тогульского района, похитив у неё 283 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, 72-летней женщине позвонил представившийся следователем незнакомец и рассказал о якобы полагающейся ей компенсации за купленный в 2018 году некачественный крем для лица. "Правоохранитель" заверил, что деньги можно получить через суд, но для начала нужно оплатить некоторые расходы. Поскольку пенсионерка и правда выписывала это средство, она поверила незнакомцу и двумя переводами отправила по указанным реквизитам более 50 тысяч рублей.

"После этого пенсионерке поступали звонки от неизвестных, называющих себя конкретными фамилиями реально существующих людей из правоохранительных структур Алтайского края. Затем пришло письмо из якобы правоохранительной организации о возбуждённом деле", – говорится в сообщении.

Позднее женщине вновь позвонили незнакомцы и сообщили, что положенная ей компенсация отправлена. Сельчанка же сказала, что денег не получила. В ответ аферисты под разными предлогами уговорили пенсионерку перевести ещё 231 тысячу рублей. 200 тысяч из этой суммы женщине пришлось взять в кредит.

После того как потерпевшая перечислила занятые у банка деньги, она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере". Злоумышленников ищут.

Ранее жительница Алтайского края совершила 150 переводов мошенникам и лишилась 4 млн рублей.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

1.06.2021 17:15
- гость -

Нужны реальные громкие посадки за такие дела, чтобы у молодежи не было желания заниматься мошенничеством.
Проблема только с шокающими и гэкающими "сотрудниками" из незалежной, их полиция не достанет, поэтому оттуда процентов 80 разводов и идет.

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