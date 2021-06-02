Девочка выпала из окна детского сада в Алтайском крае

Днем 1 июня из окна второго этажа дошкольного учреждения в Бийске выпала пятилетняя девочка. Малышка получила травмы, ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи допрашивают очевидцев и сотрудников детсада. В рамках расследования они также установят причины, обстоятельства и виновников произошедшего.

Напомним, 20 мая подобный инцидент произошел в Рубцовске. Тогда из окна четвёртого этажа выпал четырехлетний мальчик. По данным следователей, это произошло после того, как ребёнок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку.