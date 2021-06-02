Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн на русском языке поблагодарил детей

Солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн в честь выхода сольного сингла Ich hasse Kinder поблагодарил на русском языке детей, снявшихся в клипе. Соответствующий пост музыкант опубликовал в Instagram.

"Хочу поблагодарить наших прекрасных детей за совместную работу над клипом. Это было круто", – написал Линдеманн.

Клип на песню Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей") вышел на YouTube-канале вокалиста 1 июня. Действия проходят в Москве в 1980-х. Герой Линдеманна вспоминает своё детство, когда его избивали сверстники, и уже будучи взрослым сам мстит обидчикам.

Помимо Линдеманна, в клипе снялся комик Александр Ревва и актриса Аглая Тарасова. Режиссёром видео выступил Сергей Грей.

Ранее Тилль Линдеманн выпустил два клипа на советскую фронтовую песню "Любимый город". Первый ролик появился 23 апреля, а второй был опубликован 9 мая.