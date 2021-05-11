Тилль Линдеманн выпустил клип на песню "Любимый город"

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в YouTube клип на советскую фронтовую песню "Любимый город". Ролик появился в Сети 9 мая.
За сутки его посмотрели более полумиллиона человек. Клип оказался на втором месте в трендах на вкладке "Музыка".
В ролике Линдеманн рассматривает экспонаты "Эрмитажа" в компании двух девушек-музыкантов.
В социальных сетях уже разгорелись споры. Некоторые пользователи недовольны, что немецкого музыканта пустили в музей, и считают его кавер на советскую песню "стёбом".
Напомним, что версия песни "Любимый город" в исполнении Тилля Линдеманна появилась в конце апреля. Эту композицию Марк Бернес исполнял в фильме 1939 года "Истребители".
Комментарии
"Некоторые пользователи недовольны, что немецкого музыканта пустили в музей"
Ну разумеется, в музей запускать надо предварительно измерив череп и если чистые славяне, то пускать - всех остальных нельзя.
Очередные путинобесы.
11.05.2021 07:16
- гость -
Ключевое слово "Некоторые" - значит, типа тебя.