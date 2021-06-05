Алтайский СК проводит проверку после травм девочки на аттракционе

Правоохранители начали доследственную проверку по факту травмирования 12-летней жительницы Новоалтайска на аттракционе в парке "Мандарин" на Парковой улице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"Днем 02 июня 2021 года в парке развлечений города Новоалтайска во время движения аттракциона 12-летняя девочка ударилась ногами о крышу строения, — уточнили в ведомстве. — В результате несовершеннолетняя получила травму".

Пострадавшую доставили в медучреждение, где ей оказали медицинскую помощь.

Действия владельца аттракциона проверят на признаки оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Ранее в социальной сети появилось видео с места происшествия. На нём видно, как во время кружения на аттракционе на большой скорости ребёнок задевает ногами постройку. Запись на этом обрывается. Позднее стало известно, что девочка отделалась ушибами и ссадинами.

Напомним, в Алтайском крае стартовала проверка надувных батутов. Её проводит региональная прокуратура в связи с травмированием двоих детей при использовании аналогичного аттракциона в Барнауле.

В случае выявления нарушений собственникам поручат их устранить и привлекут виновных лиц к ответственности.

Напомним, в Барнауле установлено выше 20 надувных батутов, 14 из которых – на площадках у торговых центров, остальные – в парках отдыха. Однако ни один из них официально не зарегистрирован. Это связано с мораторием.

В рамках рейдовых мероприятий планируют установить владельцев 45 надувных батутов, расположенных в городах и районах края и проверить соблюдение требований безопасности на объектах.

Ранее следователи возбудили два уголовных дела в связи с получением тяжёлых травм двумя четырёхлетними девочками. Одно из них – против владелицы батута, на котором пострадали дети, другое – против "контролирующих органов, кто обязан был принимать этот батут в соответствии с требованиями безопасности". В их действиях выявили признаки преступления, предусмотренного статьёй "Халатность".